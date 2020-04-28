كبير الأطباء بمستشفى العزل الرئيسي في موسكو ينفي تقارير عن استقالات جماعية

نفى دنيس بروتسينكو كبير الأطباء في مستشفى العزل الرئيسي في موسكو اليوم الإثنين تقارير تحدثت عن استقالات جماعية بين أفراد الطاقم الطبي الابتدائي في المستشفى لظروف العمل القاسية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الطبيب قوله إن "هناك 385 ممرضة يعملن في المستشفى وكلهن معينات رسميا بها، ليس هناك استقالات جماعية وعلاوة على ذلك هناك 15 من أفراد الطاقم الطبي الابتدائي ولم يتقدم أي منهم بالاستقالة منذ بدأ العمل في مستشفى كوموناركا".

وكانت تقارير تحدثت عن أن طاقم التمريض في مستشفى كوموناركا بصدد تقديم أوراق استقالتهن. وقالت هذه التقارير إن الممرضات يشكين من العمل لمدة 48 ساعة دون راحة أو حصولهم على حصص غذائية أو أي مكافآت إضافية أو غرف في الفنادق ومع ذلك يتعين على كل واحد منهن أن تخدم 90 مريضا.