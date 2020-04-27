سفراء جدد للسودان في عدة دول بينها مصر

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها تلقت موافقة حكومة مصر على ترشيح محمد إلياس سفيرا فوق العادة ومفوضا للسودان لدى مصر.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الإثنين، أن حكومة المملكة العربية السعودية وافقت على ترشيح عادل بشير سفيرا فوق العادة ومفوضا للسودان لدى السعودية.

كما تلقت وزارة الخارجية السودانية موافقة حكومة إثيوبيا على ترشيح جمال الشيخ سفيرا فوق العادة ومفوضاً للسودان لدى إثيوبيا، كما وافقت ألمانيا على ترشيح عبد المنعم البيتي سفيرا فوق العادة ومفوضا للسودان لدى ألمانيا.

ووافقت حكومة الكويت على ترشيح عبد المنعم أحمد الأمين سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الكويت، ووافقت البرازيل على ترشيح حمدان وادي سفيرا فوق العادة ومفوضا للسودان لدى البرازيل.

ووافقت حكومة تركيا على ترشيح عادل إبراهيم سفيراً فوق العادة ومفوضاً للسودان لدى تركيا.