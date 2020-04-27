كشف «شيخ الحارة» عن العمل المقبل للفنانة سهير رمزي والتي لم تعلن عنه حتى الآن، قائلًا: «انت شغالة في الخباثة ومكتمة على رابعة العدوية».

وقالت «رمزي» أثناء استضافتها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه «إيناس الدغيدي» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الأحد، «لسة بقرأ»، ليرد «شيخ الحارة»: «هتشتغليه».

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة «إيناس الدغيدي»، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.

ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لسلسلة برنامج «شيخ الحارة» الحواري، الذي كانت تقدمه المذيعة «بسمة وهبة» عبر فضائية «القاهرة والناس».