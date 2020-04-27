 حفتر: قبلنا تفويض الشعب الليبي لإسقاط الاتفاق السياسي وإدارة البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حفتر: قبلنا تفويض الشعب الليبي لإسقاط الاتفاق السياسي وإدارة البلاد

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي
بنغازي / (ليبيا) - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 8:51 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 8:51 م

أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي “الاستجابة لإرادة الليبيين بتفويض القيادة العامة لإسقاط الاتفاق السياسي وإدارة البلاد”.

وقال المشير حفتر، في كلمة متلفزة مساء اليوم الاثنين، “نعتز بتفويض الليبيين للقيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، لإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات.. نلعن استجابة القيادة العامة لإرادة الشعب”.

وأكد المشير حفتر، أن القيادة العامة ستكون “رهن إشارة الشعب، وستعمل بأقصى طاقاتها لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة الأولويات، وتهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصله مسيرة التحرير حتى نهايتها”.

يشار إلى أنه تم التوصل إلى الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية في عام 2015 برعاية الامم المتحدة وشمل أطراف الصراع في ليبيا، لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية التي اندلعت 2014.


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