وزير الثقافة البريطاني: أجريت محادثات مع رابطة الدوري الإنجليزي لاستئناف المسابقة

أكد أوليفر دودن، وزير الثقافة في الحكومة البريطانية، أنه أجرى محادثات مع رابطة الدوري الإنجليزي، من أجل استئناف المسابقة مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.

وتوقفت مسابقة الدوري الإنجليزي، بسبب فيروس كورونا، في منتصف مارس الماضي، ولم يتحدد بعد الموعد الرسمي لاستئناف المسابقة.

وقال دودن في تصريحات نقلتها صحيفة "الصن" البريطانية، اليوم الإثنين:« أنا شخصيا أجريت محادثات مع رابطة الدوري الإنجليزي بهدف النهوض بكرة القدم واستئنافها في أقرب وقت ممكن».

وأشار وزير الثقافة البريطاني، إلى أن محادثاته تأتي من أجل دعم مجتمع كرة القدم بأكمله في إنجلترا.

وكان وزير الثقافة البريطاني قد أشار في الأيام الماضية، إلى إن رابطة الدوري الإنجليزي تدرس بث مجموعة من المباريات التي من المتوقع أن تقام بدون جماهير، مجانا، عند استئناف الموسم.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، ويتبقى له 6 نقاط لتحقيق أول دوري بعد 30 عاما.