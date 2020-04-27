لم تفلح أنباء فيروس كورونا، واحتفالات شهر رمضان، في طمس نبأ وفاة الشاعر الشاب ميدو زهير، عن عمر ناهز 45 عامًا، بعدما ترك بصمة مؤثرة في الغناء المستقل المعروف بـ«الأندر جراوند».

وكما عاش ميدو زهير هادئًا، لا يبحث عن شهرة زائفة، أو نجاح يتطلب تنازلات، رحل أيضًا بنفس الهدوء، وربما لم يكن يعلم أن رحيله سيفجر عاصفة من منشورات التضامن والتذكر والنعي والرثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إذا كتبت «ميدو زهير» عبر أي محرك بحث، ستطالع النتائج على مواقع التواصل الاجتماعي وقد احتشد جمهور الشاعر الرائع ليترك له رسائل وداع ومحبة.

عبر تويتر، كتب المستخدم «أحمد الصاوي»: «لو الشعر الغنائي في تاريخ مصر الحديث فيه 5، ميدو زهير هيكون واحد منهم، ومش مبالغة، ميدو مكنش شبه حد ولا حد هييجي زيه، لكن تأثيره مش بس شعر فيه حرفة، كتابته بتسكنك وبتفضل معاك وعمرها ما بتفارقك»

هو لو الشعر الغنائي في تاريخ مصر الحديث فيه 5، ميدو زهير هيكون واحد منهم، ومش مبالغه، ميدو مكنش شبه حد ولا حد هييجي زيه، لكن تأثيره مش بس شعر فيه حرفه، كتابته بتسكنك وبتفضل معاك وعمرها ما بتفارقك — TheSawy (@Ahmed__Elsawy) April 26, 2020

وكتبت «مروى جوهر»: «سأظل أردد فى صمت كلما سمعت نبأ رحيل أحدهم "الصادقون هم الباقون وإن رحلوا"».

سأظل أردد فى صمت كلما سمعت نبأ رحيل أحدهم "الصادقون هم الباقون وان رحلوا"#ميدو_زهير pic.twitter.com/WXn831y0tB — Marwa Gouhar - مروى (@GoGoGouhar) April 26, 2020

أما نهاد حداد: «ميدو زهير، الشاعر الحر.. خبر وفاته أنعش في ذاكرتي مشاهد لأيام وأشخاص وليالي سهر.. طريق الجامعة الطويل، ضحك ورقص وحتى عصريات مملة، جزء كبير من عمري. عاش بكلماته رفيق للسمع.. هنا تخليد له ولروائعه ألف رحمة ونور يا زهير».

ميدو زهير، الشاعر الحر

خبر وفاته أنعش في ذاكرتي مشاهد لأيام وأشخاص وليالي سهر.. طريق الجامعة الطويل، ضحك ورقص وحتى عصريات مملة، جزء كبير من عمري. عاش بكلماته رفيق للسمع

هنا تخليد له ولروائعه

ألف رحمة ونور يا زهير. pic.twitter.com/yvJNbo0G6O — نهاد حداد (@Noo_one__) April 27, 2020

وفيما يلي مجموعة من مشاركات الجمهور في رثاء ميدو زهير..

حقيقي حزين اوي علي خبر وفاه الشاعر العبقري #ميدو_زهير حقيقي كنت بحبه ومفضله عن الاغلبيه خصوصا ان كتباته كلها بره الصندوق وبتوصل للقلب بسرعه .. ربنا يرحمك ويغفرلك بحق الايام المفترجة 🌺 #الشاعر_ميدو_زهير pic.twitter.com/RJjSlAe07Y — Nour 🌀 (@iNourFit) April 26, 2020







الجميل الراحل #ميدو_زهير يمكن معظم التراكات فـ فترة ما قبل الهوجه الموسيقيه اللي حصلت وكله بقي بيغني و يكتب شعر عاميه قبل زحمة معرض الكتاب معظم الكلمات القديمه الحلوه لـ دينا الوديدي ' وسط البلد ,مريم صالح ,بلاك تيما و غيرهم كتير لـ روحك السلام يا عظيم ❤️ pic.twitter.com/fBfXUavmCS — El Tyar (@TYKarim) April 26, 2020

لاجل بلادك كيفها الحزن .. وفاة الشاعر الموهوب العظيم ميدو زُهير .. أكتر شاعر أغانيه بتعبر عننا وكلماته محفورة في قلوب وعقول كل محبيه اللي انا واحده منهم .. ألف رحمة ونور pic.twitter.com/pLV9xIjWCD — Fatma (@FatmaAl02344804) April 26, 2020

ممكن أكون اول مره اشوف صورتك لكن حبيت جدآ كلامك

الله يرحمك#ميدو_زهير pic.twitter.com/VqHt8Ngu3O — omar (@omargamal012811) April 26, 2020