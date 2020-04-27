الأمن اللبناني يلقي القبض على شخص حرّض على استخدام السلاح ضد الجيش

ألقت أجهزة الأمن اللبنانية القبض على شخص لقيامه بنشر رسالة صوتية يحرض فيها على استخدام السلاح ضد الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) بالإضافة إلى التحريض الطائفي.

وذكر جهاز أمن الدولة اللبناني – في بيان له اليوم – أن المتهم استخدم تطبيق (واتس آب) في الترويج لرسائله التحريضية، وأنه لدى تفتيش منزله تم العثور على كميات من الأسلحة الحربية وأسلحة الصيد والذخائر التي تستعمل عليها وأجهزة اتصال لاسلكية.

وأكد جهاز أمن الدولة أن الدستور اللبناني كفل حرية التعبير والتظاهر، غير أن التحريض والاعتداء على الجيش والقوى الأمنية والتحريض الطائفي والمذهبي، أمور يجرمها القانون، مشددا على أنه لن يتوانى عن تطبيق القوانين تجاه مثل هذه الجرائم.