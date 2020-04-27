رئيس الوزراء البحريني يبحث مع نظيره السريلانكي العمل المشترك لمواجهة جائحة كورونا

بحث رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجابكسا العمل المشترك لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - أنه تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الوزراء البحريني، أهمية العمل المشترك والتضامن الدولي في مواجهة التحدي الذي يمثله انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، مشيراً إلى مساندة مملكة البحرين لجهود جمهورية سريلانكا في التصدي لخطر هذه الجائحة.