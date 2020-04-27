كيبيك الكندية تعيد فتح المدارس الابتدائية ومراكز الرعاية في 11 مايو

أعلنت مقاطعة كيبيك الكندية، اليوم الاثنين، أنها ستعيد فتح المدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية بدءا من 11 مايو المقبل.

وبحسب وكالة أنباء بلومبرج، قال رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، فرانسوا ليجولت، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المدارس ستعيد فتح أبوابها في جميع المناطق باستثناء منطقة مونتريال، التي يسجل فيها العدد الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف ليجولت قائلا إنه سيتم إعادة فتح المدارس في أكبر مدينة بمقاطعة كيبك وضواحيها في 19 مايو.

وتابع ليجولت قائلا إنه لن يتم إعادة فتح المدارس الثانوية والجامعات حتى العام الدراسي المقبل، في أواخر أغسطس المقبل.

وأوضح رئيس وزراء مقاطعة كيبيك قائلا:"إذا كان الوضع سيزداد سوءا،أو لم يسر الوضع كماهو متوقع في الأيام القادمة، فسنقوم بإعادة تقييم الوضع ،" مشيرا إلى أن الكلمات الهامة هي الفتح "التدريجي وكذلك الحذر، الحذر، الحذر".

وأعلنت السلطات الكندية، اليوم الاثنين، تسجيل 128 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2617.

كما سجلت كندا 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 46895.