التحقيق مع نقابة المحامين التركية بأنقرة لانتقادها تصريحات رجل دين ضد المثلية الجنسية

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تخضع نقابة المحامين الأتراك في أنقرة اليوم الاثنين، للتحقيق بعد انتقادها رئيس أكبر هيئة دينية في البلاد لقوله إن الإسلام يدين الشذوذ الجنسي.

وبدأ المدعي العام في أنقرة اليوم الاثنين، تحقيقا مع النقابة بتهمة "إهانة القيم الدينية".

وانتقدت النقابة رئيس هيئة الشؤون الدينية والمعروفة بإسم "ديانت"، وهي أعلى سلطة دينية في تركيا، بسبب تعليقاته المعادية للمثليين في خطبة وصفتها بأنها تستفز الناس وتدعو إلى الكراهية والعداء.

وقال المحامون إن خطاب على إيرباس رئيس "ديانت" يحط من كرامة الإنسان.

وأدان إيرباس في كلمة في بداية شهر رمضان يوم الجمعة الماضية، الشذوذ الجنسي، وقال إنه يجلب المرض وانحلال الأجيال.

وقالت نقابة المحامين إنها نظرت لخطاب إيرباس بالاشمئزاز أيضا لأنه جاء من رئيس مؤسسة حكومية.

وسارع وزراء في حزب العدالة والتنمية الحاكم ، مثل وزير العدل عبد الحميد جول، بالدفاع عن إيرباس، وكذلك المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إبراهيم قالن، ومدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

وتتمتع المثلية الجنسية بوضع قانوني في تركيا ، ولكن الاعتداءات على مجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية (المتحولين) وحاملي صفات الجنسين ومؤيديهم، أمر شائع، وكثيرا ما يتم حظر المناسبات الخاصة بها مثل مسيرات الفخر والكبرياء.