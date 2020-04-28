شويكار: الحكومة بتدلعنا والناس بتستهتر بكورونا

أعربت الفنانة شويكار عن استيائها من استهتار الشعب، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، قائلة: «الحكومة بتدلعنا دلع وترش، والتليفزيون يقول اقعدوا في البيت، والناس تهزر وتستهتر»، وفقًا لتعبيرها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن الأوضاع في الماضي لم تكن بهذه السهولة الموجودة الآن، متوجهة برسالة للمواطنين: «اقعدوا في البيت وخلوا بالكم».

وتابعت: «نسيوا زمان كنا نقعد نستنى الفراخ، ونجري على الجمعية عشان ناخد فرخة، محصلش الدلع اللي إحنا فيه ده ومش مصدقة نفسي، مش معقول كده بعد كل اللي بتعمله الحكومة»، بحسب وصفها.

وتوجهت بالتهنئة للإعلامي وائل الإبراشي على برنامج «التاسعة»، والإطلالة الجديدة للتليفزيون المصري، التي تقدم المعاني الحلوة للمواطنين، مستطردة: «كل سنة وأنتم طيبين وربنا يسعدكم ويهنيكم».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و20 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 4782 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 1602 حالات، من ضمنهم 1236 متعافيًا.