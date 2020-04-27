أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت قرب مخيم الفوار جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية؛ ما أسفر عن إصابة 6 فلسطينيين على الأقل.

وأفادت مصادر من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالغاز المسيل للدموع، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأوضح شهود عيان من مخيم الفوار، أن المواجهات تركزت بالقرب من مقبرة المخيم شرقا، بالقرب من أحد حواجز لجنة الطوارئ، واندلعت عقب ممارسات استفزازية واعتداءات لجنود الاحتلال ضد المواطنين بالمنطقة، وتخللها إطلاق الرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا فلسطينيا (19 عاما)، بعد دهم منزل ذويه في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، وتفتيشه.