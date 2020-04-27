جونز هوبكنز: إصابات كورونا تتجاوز 3 ملايين حالة على مستوى العالم

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المرموقة اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة بكورونا تجاوز ثلاثة ملايين حالة على مستوى العالم.

وأوضحت الجامعة أن عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 المستجد، تجاوزت 207 ألف حالة على مستوى العالم.

يذكر أن موقع الجامعة يُحَدِّث بياناته بانتظام الأمر الذي يجعله يعلن عن عدد إصابات أكبر من الأعداد الرسمية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في الولايات المتحدة.

وقد أدى التحديث المنتظم في الوقت نفسه إلى تقليل الأعداد في بعض الحالات.

وتمثل حالات الإصابة في الولايات المتحدة نحو ثلث إجمالي الحالات المؤكدة على مستوى العالم، وتبدو الأعداد في دول أخرى محدودة نسبيا مقارنة بالولايات المتحدة بسبب اختلاف معدلات إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس وبسبب وجود عدد كبير من حالات الإصابة غير المسجلة.

كما أن عدد حالات وفيات كورونا في الولايات المتحدة هو الأكبر على مستوى العالم أيضا.

فإذا ما قيس معدل الوفيات إلى كل مئة ألف نسمة من السكان، ستكون بلجيكا صاحبة المعدل الأعلى بـ62 حالة.

فيما بلغ هذا المعدل في إيطاليا 44 حالة والولايات المتحدة 17 حالة، وألمانيا نحو سبع حالات.