أعضاء بالصحفيين ينعون الزميل محمود رياض بعد وفاته بكورونا

نعي أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين الزميل محمود رياض بجريدة الخميس، الذى وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال عضو مجلس النقابة هشام يونس فى منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الراحل الشاب كان بلا عمل بعد غلق جريدة الخميس ولم يكن يخرج إلا بحثا عن فرصة هنا أو هناك وأصابه دور برد مصحوبا بحرارة - كما أخبرني وقتها- ومكث نحو ١٠ أيام في المنزل قبل أن يتوجه لمستشفى حميات إمبابة ويقضي ٥ أيام تم نقله بعدها لمستشفى العزل في العجوزة حيث فاضت روحه بعد ظهر اليوم.

وأضاف أن طفلا الراحل (عام ونصف و٨ أعوام) محجوزان أيضا مع زوجته بعد أن أظهر التحليل حمل الطفلين للفيروس، فيما لم يثبت إصابة طفليه الآخرين، مشيرا إلى أن بيت العائلة في أوسيم به حالات مشتبه بها، بين إخوته وأبناءهم.

وأشار إلى أن هذه لحظة حزينة تستلزم التضامن والتكاتف مع الأسرة المنكوبة من نقابة الصحفيين ومن وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال عضو مجلس النقابة، أيمن عبد المجيد، إن الزميل الراحل وافته المنية، بمستشفى العجوزة، بعد معاناة الإصابة بفيروس كورونا، وكان قد تم احتجازه في مستشفى حميات إمبابة، وتم سحب ثلاثة مسحات، الأولى والثانية، لم تظهر إذا كانت الحالة سلبي أم إيجابي، وأظهرت الثالثة إيجابية الحالة.

وأضاف عبد المجيد، أنه تم التواصل مع الجهات المعينة، لإجراء مسحات لأفراد الأسرة، حيث تبين للأسف الشديد إصابة ثلاثة من أطفاله الأربعة، أحدهما رضيع والأكبر ثمان سنوات.

وتوجه بخالص الغزاء لأسرته، داعيا المولى عز وجل أن يففر له ويرحمه، ولأسرته الصبر والسلوان، ولأطفاله الشفاء العاجل.

وتوجه عضوا المجلس حسين الزناتي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، بخالص التعازي لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته.