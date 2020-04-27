الكرملين: روسيا لن تضطر إلى تقليص النفقات الاجتماعية بسبب كورونا

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية " الكرملين " دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لن تضطر إلى تقليص النفقات الاجتماعية ، والتخلي عن المعاشات التقاعدية العام المقبل.

وأشار بيسكوف - في مقابلته مع صحيفة "أرجومينتي إي فاكتي" الروسية بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" - إلى أنه حتى الإصدار الحالي للدستور الروسي يشدد على الطابع الاجتماعي للدولة ، وأن ذلك مثل أولوية عظمى للرئيس بوتين، لافتا إلى أن روسيا لديها الإمكانية والأدوات اللازمة للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية.

وشدد على ضرورة التأكد من عدم انهيار نظام الرعاية الصحية. وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، جراء الإصابة بفيروس "كورونا" ، موضحا أن أكثر التدابير المضادة للوباء ترتبط بفعالية بأنماط مختلفة من العزلة الذاتية، وأنه من المهم إيجاد حل وسط لضمان المهمة ذات الأولوية، والمتمثلة في الحفاظ على الأرواح، ومن ناحية أخرى، منع الاقتصاد من "الغرق".

ونوه إلى أنه على أساس هذه الاعتبارات قرر الرئيس بوتين منح صلاحيات إضافية لرؤساء المناطق، الذين يعلمون أكثر في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات معدل الإصابة، وبالتالي الحفاظ على بعض الشركات في حالة العمل.

وقال المتحدث الروسي إنه بفضل هذه القرارات، في بعض المناطق، تم إعادة تشغيل الصناعات بأكملها حيث تعمل الشركات، مشيرا إلى أنه "في مكان ما"، يكون الوضع أكثر توتراً، وبالتالي يتطلب الأمر نظاما أكثر صرامة من العزل الذاتي.

وكان مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، قد أعلن في وقت سابق اليوم، تسجيل 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 87147 حالة.