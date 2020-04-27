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اليمن يعلن شفاء الحالة الوحيدة المصابة بكورونا

صنعاء - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 8:23 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 8:23 م

أعلن اليمن، اليوم الإثنين، شفاء الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ(تتبع الحكومة الشرعية) في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" إن حالة الإصابة بفيروس ‎كورونا الوحيدة المسجلة بمدينة الشحر، قد شفيت.

وأكدت اللجنة أن الفحوصات الطبية والسريرية التي أجرت على المريض ومخالطية كانت سلبية.

وبهذا الإعلان يعود اليمن خاليا من أي أصابات مؤكدة بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني من تدهور الوضع الصحي جراء الحرب التي يشهدها منذ ست سنوات.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية قد أعلنت في العاشر من أبريل الجاري، تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا.


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