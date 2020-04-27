لافروف: وباء كورونا كشف بجلاء ترابط دول العالم ببعضها البعض

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن من أهم عِبر جائحة فيروس "كورونا" أنها كشفت بشكل جلي مدى ترابط دول العالم والاعتماد المتبادل فيما بينها.

وقال لافروف - خلال محاضرة عبر الفيديو لطلاب معهد العلاقات الدولية في موسكو، اليوم الاثنين - "لم يتم بعد استيعاب عواقب الجائحة بكاملها، لكن يمكننا التوصل إلى بعض الاستنتاجات حتى في المرحلة الحالية".

وأضاف: "أهم الاستنتاجات يتلخص، برأيي، في أن هذه الأزمة أظهرت بشكل واضح تماما لمن كان لا يزال يحتاج إلى دليل، أن هناك حالة من الاعتماد المتبادل والترابط بين كل دول العالم دون استثناء في كافة مجالات الحياة المعاصرة".

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي قد أشار - في وقت سابق - إلى تعاظم دور الدولة في ظروف جائحة "كورونا"، مشددا على أن ذلك يظهر بوضوح في جميع أنحاء العالم.