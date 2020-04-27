رئيس مجلس النواب اللبناني: حكومة دياب تبدو أحيانا عدوة نفسها

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أنّه لا يعرقل بتاتاً عمل حكومة حسان دياب، بل يريد لها أن تنجح في مهمتها الإنقاذية.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين عن بري قوله :"لكن ما يحصل هو أن حكومة حسان دياب تبدو احياناً عدوة نفسها".

وردا على الاجتهادات في تفسير موقف حركة "أمل" من مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكّد بري أنّ المسألة بالنسبة له ليست مسألة حماية رياض سلامة كما أوحى البعض، قائلا"وانا آخر من يمكن وضعه في هذه الخانة، وإنما يتعلّق الامر بالمنهجية التي يُفترض اتباعها في مقاربة هذا الملف الدقيق".

ورأي أنّ قضية بحجم تغيير حاكم مصرف لبنان لا تُطرح كيفما كان "وإنما يجب أن تُناقش بمسؤولية، وان يتمّ درس كل جوانبها ومفاعيلها، والتحسّب جيدًا لما بعدها، حتى يأتي اي قرار يُتخذ محصناً وصائباً، بعيداً من الانفعال والارتجال".

ولفت بري الى أنّ "التدقيق او التحقيق في حسابات مصرف لبنان هو امر ضروري وملح، وعلينا أن ننتظر نتائجه حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، إذ ربما يتبيّن انّ هناك ضرورة للمحاسبة".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990، مما دفع البنوك إلى فرض قيود على الليرة اللبنانية والسحوبات الدولارية.

وأعلنت الحكومة اللبنانية الشهر الماضي تعليق سداد جميع السندات المستحقة باليورو من أجل حماية احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.