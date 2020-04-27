اليابان تضيف 14 دولة جديدة إلى قائمة حظر الدخول إليها

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اليوم الاثنين إضافة 14 دولة إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها إلى اليابان. وتضم القائمة الجديدة السعودية وروسيا، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال آبي إن هذا الإجراء سيدخل حيز التطبيق يوم الأربعاء المقبل.

وبذلك وصل إجمالي عدد الدول والأقاليم التي تحظر اليابان دخول القادمين منها إلى 87 دولة وإقليم.

وتضم هذه القائمة الولايات المتحدة والصين وكل دول أوروبا.

وكان وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي قد حذر مواطني بلاده من السفر إلى الدول الـ 14 التي تقرر إضافتها إلى قائمة الحظر اليوم، ورفع مستوى التحذير من السفر إلى هذه الدول للمستوى الثاني.

يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان وصل اليوم إلى 14156 حالة منها 712 حالة موجودة على متن سفينة ركاب محتجزة بالقرب من طوكيو منذ فبراير الماضي بحسب إذاعة إن.إتش.كيه اليابانية.

ووصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 في اليابان إلى 380 حالة.