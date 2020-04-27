 ألمانيا توفر 300 مليون يورو مساعدات إنسانية لمناطق الأزمات لمكافحة كورونا - بوابة الشروق
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ألمانيا توفر 300 مليون يورو مساعدات إنسانية لمناطق الأزمات لمكافحة كورونا

برلين - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 9:02 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 9:02 م

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه تم إقرار ٣٠٠ مليون يورو كمساعدات إنسانية للاجئين والمعرضين للوباء ومناطق الأزمات.
وأضاف وزير خارحية ألمانيا - بيان صحفي اليوم الإثنين - أن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) لا يعرف حدودًا، ويؤثر بشكل خاص على الأشخاص المعرضين للخطر ممن يعيشون في مناطق حرب أو مخيمات للاجئين أو في البلدان التي تعاني نظامها الصحي، قائلاً : "لذا فكان من الضروري إظهار التضامن لتخفيف المعاناة عن المتضررين"، مضيفًا : "معًا فقط سنهزم الوباء بشكل دائم. وإلا ستكون هناك موجات جديدة من العدوى".
وتابع الوزير : "نولي اهتمامًا خاصًا للنساء والأطفال وكبار السن، وتساعد المساعدة السريعة الآن على إنقاذ الأرواح من خلال الحد من انتشار الفيروس وتمكين الرعاية الصحية للأشخاص الذين لا يتلقون المساعدة من أي منظمات، ولهذا السبب استجبنا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة غير مسبوقة ونوفر 300 مليون يورو للمساعدة الإنسانية في أزمة كورونا".


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