قرقاش: تطبيق اتفاق الرياض حجر أساس للحل السياسي في اليمن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، أن تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه سيكون عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن.

وقال قرقاش -في تغريدة له على حسابه عبر"تويتر"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية- إن "الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد".

وعبر عن ثقته بالسعودية، قائلا: "ثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة"، مضيفا أن "بيان تحالف دعم الشرعية، الذي صدر اليوم، يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض، وعلى ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ الاتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي والعسكري، وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية".

يأتي هذا بعد أن شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم -إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية- على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.

وأوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده.