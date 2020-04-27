تحذير كندي من استخدام الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين لعلاج الكورونا

حذر مسؤولو الصحة في كندا والذين يعملون على وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، من استخدام عقارين يوصفان كعلاج محتمل للفيروس، خاصة الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين.



وذكرت هيئة الصحة الكندية إن الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين يمكن أن يكون لهما "آثار جانبية خطيرة" ويجب ألا يستخدمان إلا تحت إشراف طبيب.



وينص تحذير نشر على موقع وزارة الصحة الكندية "الصحة الكندية قلقة من أن بعض الناس قد يشترون ويستخدمون الكلوروكين مباشرة أو هيدروكسي كلوروكوين لمنع أو علاج كوفيد-19".



ووفقا لوزارة الصحة الكندية، من المعروف أن الدوائين يسببان مشاكل في الكبد أو الكلى، وانخفاض سكر الدم ومشاكل بالجهاز العصبي، بما في ذلك الشعور بالدوخة أو الإغماء أو النوبات.



وقالت وزارة الصحة الكندية إن الأدوية يمكن أن تؤثر أيضا على إيقاع القلب، والذي قد يكون مميتا في معظم الحالات الخطيرة، وبحسب التحذير، فإن الأطفال "حساسون بشكل خاص تجاه هذين الدوائين، مما يعني أن الجرعات الصغيرة منهما يمكن أن تكون خطيرة".



وحتى الآن ، لم تأذن وزارة الصحة الكندية بأي أدوية لمنع أو علاج فيروس "كوفيد-19".