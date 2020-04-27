البيت الأبيض يلغي الإفادة اليومية لترامب حول كورونا لليوم الثالث على التوالي

أعلن البيت الأبيض إلغاء الإفادة اليومية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الاثنين، والتي كانت تُبث يوميا في حضور صحفيين أمريكيين، ليصبح اليوم الثالث على التوالي دون انعقاد الإفادة اليومية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن ترامب سيتيح حضور وأسئلة الصحفيين خلال اجتماعه مع المدراء التنفيذيين لقطاع الصناعة الأمريكي والذي سينعقد مساء اليوم الاثنين بدلا من انعقاد الإفادة اليومية حول تطورات فيروس كورونا.

وشددت ماكيناني على عدم وجود جهود داخل البيت الأبيض لتقليل عدد الإفادات الصحفية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن ترامب سيظهر بشكل أقل خلال تلك الإفادات، موضحة أن فريق العمل الإعلامي سيُطلع وسائل الإعلام في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأضافت ماكيناني أن "البيت الأبيض يدرس طرقا مختلفة لإظهار قيادة ترامب والإفادات الصحفية عنصر هام للغاية"، مؤكدة أنه ستُعقد إفادات صحفية هذا الأسبوع "لكن وسائل الإعلام تحتاج للتوقف عن قراءة ما يحدث والنظر لتلك الإفادات على أنها فرصة ليتحدث الرئيس مع الشعب الأمريكي".

وأكدت ماكيناني مرة أخرى أن ترامب سيظهر للتحدث إلى الشعب الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، موضحة أن "الملايين والملايين من الناس يشاهدونه ويرون قيادته".

وتأتي تصريحات ماكيناني بعد تلقي ترامب سيلا من الانتقادات حول تصريحاته، الخميس الماضي، عندما أشار إلى أن الخبراء الطبيين يدرسون استخدام المطهرات لعلاج فيروس كورونا المستجد، وبعدها ادعى ترامب أنه قالها كدعابة ليس إلا، ثم اتهم وسائل الإعلام بعدم نقل تصريحاته بدقة.