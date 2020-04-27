جورجيا تلقي القبض على مهربي مخدرات بعملية أمنية مشتركة مع الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الداخلية الجورجية إحباط أنشطة فردين من عصابة إجرامية دولية، خططت لتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر أراضي البلاد.



وأوضحت الداخلية الجورجية، في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" – أمس الأحد - أن عملية أمنية نفذت في مدينة باتومي بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات لدى وزارة العدل الأمريكية أسفرت عن القبض على مواطنين إثنين من بلغاريا، ومصادرة نحو 40 كيلوجراما من الكوكايين.



وذكر البيان أن المواطنين البلغاريين المحتجزين هربا المخدرات إلى جورجيا بواسطة سيارة قادمين من أرمينيا وكانا يعتزمان نقل الكوكايين إلى أوروبا.



وأشارت الداخلية الجورجية إلى أن قيمة المخدرات التي تمت مصادرتها تبلغ حسب تقديرات الخبراء نحو مليوني دولار، فيما يواجه الموقوفان عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.