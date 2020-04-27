كوريا الجنوبية تتهيأ لتخفيف التباعد الاجتماعي بشكل كبير مع انخفاض الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، في علامة على احتوائه، لكن السلطات الصحية لا تزال يقظة خلال العطلات القادمة خشية حدوث عدوى عنقودية بالفيروس.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - في تقرير لها بثته وكالة أنباء (يونهاب) - "لليوم الخامس على التوالي، بقي عدد الإصابات الجديدة عند 10 أو أقل ، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10738 حالة".

ومن بين الحالات المضافة حديثاً، سبع حالات لقادمين للبلاد من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1044 حالة. ومن بين الحالات القادمة كان أكثر من 90 في المائة من مواطني كوريا الجنوبية.

وقالت كوريا الجنوبية إنه بينما انخفض عدد الوافدين من دول أجنبية بشكل حاد مؤخرًا ليصل إلى 3000 شخص يوميًا ، إلا أنها تخطط للحفاظ على إجراءات الحجر الصحي الشاملة وسط تزايد عدد الحالات القادمة.

وارتفع عدد وفيات الفيروس في البلاد من فيروس "كوفيد - 19" بمقدار حالة واحدة ليصل إلى 243. وبلغ معدل الوفيات الإجمالي 2.26 في المائة. ومع ذلك، وصل الرقم إلى 23.9 في المائة للمرضى في الثمانينيات من أعمارهم وما فوقها.

وفي المجموع، تعافى 8،764 شخصًا في كوريا الجنوبية من الفيروس، بزيادة 47 عن اليوم السابق، مما يشير إلى أن أكثر من 80 في المائة من مرضى الفيروس الذين تم الإبلاغ عنهم قد تم علاجهم هنا.

وقالت كوريا الجنوبية إنها ستنفذ عمليات تطهير في المستشفيات أو المرافق بشكل منتظم كل أسبوعين لمنع عدوى عنقودية أخرى.

ويتم تصنيف حوالي 80 بالمائة من حالات "كوفيد - 19" المبلغ عنها هنا على أنها إصابات عنقودية.

وقال جيونج إيون كيونج، المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن مرض فيروس كورونا المستجد لا يعتبر مرضًا مزمنًا، مثل التهاب الكبد سي أو الإيدز، في المرحلة الحالية، على الرغم من الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات على المرضى الذين يتعافون من الفيروس.

وتعتقد كوريا الجنوبية أنها تجنبت أسوأ سيناريو بسبب حملتها للتباعد الاجتماعي على الرغم من كونها واحدة من أوائل الدول التي تضررت بشدة من الفيروس.

ولا تزال الحملة سارية حتى 5 مايو المقبل، ولكن من المرجح أن تتحرك البلاد نحو "حجر الحياة اليومية" بعد هذا التاريخ، مما يعني أن المدارس وأماكن العمل ستعود في الغالب إلى روتينها المعتاد.

وقالت كوريا الجنوبية إنها ستطبق سياسات صارمة على المدارس حتى لو تم تنفيذ حملة التخفيف الاجتماعي.

وتخطط الدولة للإعلان عن إرشاداتها الجديدة للمدارس بحلول أوائل مايو، مع خيارات تشمل بدء فصول رسمية لكبار السن في المدارس الإعدادية والثانوية أو دعوة الطلاب إلى المدرسة في أوقات مختلفة.

وعلى الرغم من فترة الراحة، تظل السلطات الصحية المحلية في حالة تأهب قبل العطلات القادمة، حيث يُتوقع من الأشخاص القيام برحلات قصيرة محليًا، حيث يتم تعليق السفر الجوي إلى الخارج تقريبًا.

وقال نائب الوزير كيم جانج ليب، "نحن بحاجة إلى أن ندرك أن مريضًا واحدًا يمكن أن يؤدي إلى عدوى عنقودية كبيرة"، وحث الكوريين الجنوبيين على الامتناع عن السفر في جميع أنحاء البلاد خلال العطلة.