وفيات كورونا تتجاوز 23 ألف حالة في فرنسا



أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن عدد وفيات كورونا في البلاد وصلت إلى 23 ألف و293 حالة.

وأحصت الوزارة 437 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة الماضية في المستشفيات ودور الرعاية، وأوضحت أن عدد وفيات كورونا في المستشفيات بلغ 14 ألف و497 حالة، فيما وصل هذا العدد إلى 8796 حالة في دور الرعاية مثل دور المسنين.

وذكرت الوزارة أن عدد مصابي كورونا الموجودين حاليا في المستشفيات لتلقي العلاج يبلغ 28 ألف و55 شخصا مشيرة إلى أن هذا العدد آخذ في التناقص، ولفتت إلى ان هذا ما يحدث أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة.

وقالت الوزارة:" لدينا اليوم نتائج مشجعة في البحث الإكلينيكي"، وأضافت أن هناك دراسات محلية ودولية تبحث في فرط تفاعل الجهاز المناعي في بعض مسارات المرض، وذكرت أن إحدى الدراسات أظهرت أن المرضى الذين يتم علاجهم بأدوية روماتيزم تقل حاجتهم إلى أجهزة التنفس الاصطناعي كما أثبتت الدراسة تدني معدلات الوفيات بين هؤلاء المرضى في الأيام الأربعة عشرة التالية.

وقالت الوزارة إن "هذا هو أول علاج يتم تجريبه ويعطي تأثيرا ملحوظا في دراسة سريرية، وثمة حاجة إلى المزيد من الدراسات للتأكيد على قيمة هذا العلاج".