أفغانستان تسجل 173 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1703 حالات

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الاثنين، تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1703 حالات.

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، عن بيان الوزارة، أن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الفيروس قد وصل إلى 57 حالة بعد أن كان 47 حالة أمس الأحد.

وكانت الوزارة قد أكدت في بيان -نقله موقع "طلوع نيوز" الأفغاني- أن العجز الذي كانت تعاني منه في أجهزة استخراج الحمض النووي الخاص بفيروس كوفيد-19 تم حلها، حيث تنتظر وصول 10 آلاف جهاز خلال الأيام القليلة القادمة وستتلقى 50 ألفا آخرين خلال الأسابيع المقبلة.