وزير الخارجية الروسي: لا أحد يرغب في انهيار سوق الغاز بعد النفط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين، إن أحدًا لا يرغب في انهيار سوق الغاز بعد سوق النفط.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله - خلال محاضرة مع طلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، عبر الإنترنت، مجيبا عن سؤال حول مدى تفاعل المشاركين في منتدى الدول المصدرة للغاز "جي إي إس إف" - "لا أحد يريد أن ينهار هذا السوق أيضا، أظن أن الجميع يدرك ذلك".

يذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز "جي إي إس إف" هو منظمة حكومية دولية تجمع أكبر مصدري الغاز في العالم، تم إنشاؤها لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الغاز، وأعضاؤها هم الجزائر وبوليفيا وفنزويلا ومصر وإيران وقطر وليبيا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة وروسيا وترينيداد وتوباجو وغينيا الاستوائية وماليزيا.. أما الدول المراقبة فهي مؤلفة من العراق وكازاخستان وهولندا والنرويج وعمان وبيرو وأذربيجان وأنجولا.

هذا وانخفض الطلب العالمي على الوقود بحوالي 30 مليون برميل يوميا، بعدما أدت إجراءات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" إلى توقف النقل الجوي والبري المحلي والدولي، وتجمد النشاط الاقتصادي.