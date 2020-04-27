مجلس التعاون الخليجي يدعو اليمنيين لسرعة تنفيذ اتفاق الرياض

دعت دول مجلس التعاون الخليجي الست اليوم الاثنين اليمنيين إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي،الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان له اليوم نشرته وكالة الأنباء السعودية"واس"،أهمية الاستجابة إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن(التحالف العربي) بضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وذلك إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة(عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية".

كما دعا الحجرف إلى ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "عن أمله أن تُسفر هذه الجهود عن وقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تشكيل حكومة الكفاءات السياسية وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن) , وتوفير الخدمات للشعب اليمني "، مؤكداً" أن ذلك أصبح أكثر إلحاحاً لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الملحة، ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي أصابت عدن، ومخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد".

ودعا الدكتور الحجرف "الأشقاء اليمنيين إلى تغليب مصلحة الدولة والشعب اليمني، وتوحيد الصفوف لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استعادة الدولة من خلال الحل السياسي، على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، قد أعلن أمس الأحد ما أسماه بـ "الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب"اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 نيسان/أبريل الجاري، وكذلك إعلان حالة الطوارئ العامة.

ودعا المجلس الانتقالي الموالين له، للالتفاف حول قيادته السياسية ودعمه ومساندته لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية" انسحابا من اتفاق الرياض والانقلاب على مؤسسات الدولة".