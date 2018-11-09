 أسهم أوروبا ترتفع بفعل صعود شركات الطيران ونتائج إيجابية - بوابة الشروق
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أسهم أوروبا ترتفع بفعل صعود شركات الطيران ونتائج إيجابية

رويترز
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 10:52 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 10:52 ص

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، إذ صعدت أسهم شركات الطيران بفعل آمال بدعم حكومي، بينما عززت سلسلة من نتائج الأعمال الإيجابية التفاؤل بشأن مؤشرات على أن العديد من الدول ستخفف قريبا إجراءات العزل العام الصارمة.

وقفزت أسهم لوفتهانزا 7.2% فيما من المتوقع أن تتخذ برلين قرارا بشأن دعم حكومي، بينما ارتفعت أسهم إير فرانس 5.2% بعد أن قالت الحكومة إنها ستمنح الشركة حزمة مساعدة بقيمة سبعة مليارات يورو "7.6 مليار دولار".

كما تلقت الأسواق الدعم من تقارير إيجابية لنتائج الأعمال الفصلية، وربح سهم باير للأدوية والمبيدات الحشرية الألمانية 2.8% وقفز سهم دويتشه بنك 7.7% بعد أن فاقت نتائج أعمالهما في الربع الأول توقعات السوق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.7% بحلول الساعة 07:20 بتوقيت جرينتش عقب مكاسب في الأسواق الآسيوية بعد أن تعهد بنك اليابان المركزي بشراء قيمة غير محدودة من السندات لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.

لكن سهم أديداس نزل 1.6% إذ أعلنت الشركة عن تراجع أرباحها في الربع الأول 93%، وحذرت من ضربة أكبر لإيرادات الربع الثاني مع إجبارها على غلق متاجرها بفعل إجراءات العزل العام.

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