الرئيس الروماني: استمرار إغلاق المدارس والجامعات حتى سبتمبر

أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الإثنين، استمرار إغلاق المدارس والجامعات في بلاده حتى سبتمبر المقبل، في ظل استمرار المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال يوهانيس، في تصريحات نقلتها مجلة "بوليتيكو" الأوروبية: "هناك خطر كبير في أن يأخذ الطلاب المرض إلى المدرسة، وهناك خطر كبير في أن يأخذوا المرض من المدرسة"، مشيرا إلى أنه من المستحيل احترام قواعد التباعد الاجتماعي في المدارس حتى إذا حضر الطلاب في مواعيد مختلفة.

وأضاف الرئيس الروماني أن الدراسة ستستمر عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في 12 يونيو المقبل، قبل أن تعود الدراسة في سبتمبر المقبل.

وسجلت السلطات الرومانية حتى اليوم أكثر من 630 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة، فضلا عن أكثر من 11 ألفا و330 حالة إصابة مؤكدة.