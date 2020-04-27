مرتضى: خصمت 500 ألف جنيه من طارق حامد بسبب ظهوره مع رامز جلال

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خصم 500 ألف جنيه، من أي لاعب بفريقه، سيظهر مع رامز جلال في برنامج «رامز مجنون رسمي»، مشيرًا إلى أنه أبلغ طارق حامد نجم الأبيض بهذه العقوبة.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة "صدى البلد"،:«أصدرت قرارا بأن أي لاعب في الزمالك سيظهر مع رامز جلال، سيتم خصم نصف مليون جنيه من مستحقاته، وأبلغت طارق حامد بذلك».

وأضاف:«طارق حامد أرسل لي رسالة بعدما أبلغته بالقرار وقال لي «اللي تؤمر به يا سيادة المستشار»".

وواصل:«ممنوع أي لاعب بالنادي يظهر في برنامج دون الحصول على إذن النادي، وهناك عقود تنص على ذلك».

وكان طارق حامد قد ظهر في الإعلان الرسمي لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، ولكن لم تذاع حلقته حتى الآن.