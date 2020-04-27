تيسنكروب الألمانية تعتزم شطب 500 وظيفة في قطاع مستلزمات السيارات

تعتزم شركة تيسنكروب الألمانية لصناعة الصلب شطب نحو 500 وظيفة في قطاع مستلزمات السيارات.

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين أن من المنتظر غلق مصنعها في مدينة أولبيه في سياق إعادة تنظيم إنتاج قضبان توازن السيارة وسوست امتصاص الصدمات، مشيرة إلى أنها ستجمع الإنتاج في مصنع مدينة هاجن حيث سيتم شطب وظائف هناك.

من جانبه، قال كارستن كروس، رئيس قطاع مستلزمات السيارات، في بيان إن إعادة هيكلة المصنعين " خطوة حتمية وصحيحة لإخراج القطاع من منطقة الخسارة"، مشيرا إلى أن القدرة التنافسية للمصنعين لم تعد موجودة بالشكل الحالي، الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى السعر وتكدس الطاقة الإنتاجية الفائضة في السوق.

ومن المنتظر وقف الإنتاج في مصنع أولبيه الذي يعمل فيه 330 شخص، بحلول نهاية 2021، وستزيد تيسنكروب من حجم الإنتاج الآلي في مصنع هاجن، الأمر الذي سيؤدي إلى شطب نحو 160 وظيفة في هذا المصنع بحلول مطلع 2022.

وستجري الشركة مفاوضات مع ممثلي العاملين حول توازن مصالح الجانبين ووضع خطة للضمان الاجتماعي للعاملين في المصنعين.

كانت قيادة تيسنكروب وضعت قطاع مستلزمات السيارات قيد الاختبار منذ العام الماضي، ويعمل في هذا القطاع نحو 34 ألف شخص في ألمانيا والمجر والبرازيل والمكسيك والصين، وتهدف الشركة من عملية إعادة الهيكلة إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاع.