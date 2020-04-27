قال المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، بعد عرض الحلقة الأولى والتي كانت ضيفتها الفنانة غادة عادل، مطالبا بإيقاف عرض البرنامج بسبب محتواه الذي لا يرتقي إلى مرتبة الأعمال الإبداعية والفنية ويساعد على نشر العنف والأفكار السادية في المجتمع.

وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ"الشروق"، أنه سواء كان الفنان على علم مسبق بما سيحدث في الحلقة أم لا، فما يهمه هو التأثير السلبي على المتلقين من جميع أفراد الأسرة المصرية، والتحريض الصريح على العنف وإهانة الآخر والتلذذ بإيذاء الغير، موضحا أن ما قام به الفنان رامز جلال يعد من الجرائم التي تخضع لسلطة القانون المصري حتى لو كان البرنامج تم إنتاجه وتصويره خارج البلاد، لأن مقدمه مصري الجنسية ويخضع لقانون العقوبات.

وعلق عبد السلام على بيان أصدرته مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، يؤكد ما سبق توضيحه من قبل بأن المحتوى الذي يقدمه برنامج رامز مجنون رسمي لا يرتقي إلى مرتبة الأعمال الفنية والإبداعية؛ بل أن الأمر انتقل إلى نطاق التجريم القانوني نظرا لما يتضمنه من أقوال وأفعال تشكل تهديدا وخطرا بالغا على الصحة النفسية للأطفال والبالغين بجميع فئاتهم العمرية ويحمل دعوى مباشرة للتحريض على العنف المجتمعي من خلال هذه الأفعال غير الأخلاقية وترسيخا للسلوك السادي الشاذ من التلذذ والسعادة بتعذيب وإهانة الغير.

وأردف أن كل هذه الأفعال والسلوكيات التي تنتقل إلى المشاهدين وتقتحم عقولهم وأعينهم دون استئذان من خلال شاشات الفضائيات التي تذيع هذه الأعمال، ستؤدي حتما إلى انتشارها في المجتمع كالنار في الهشيم، وهي بداية الشرر لانتشار الجريمة في المجتمع وتعريضه لخطر الانهيار.

وأشار إلى أنه طبقا لأحكام القانون المدني ومبادئ المسؤولية التقصيرية ملاحقة مجموعة القنوات الفضائية المنتجة لهذا البرنامج ومقدم البرنامج أمام القضاء المدني المصري لمطالبته بالتعويضات المالية بسبب هذا المحتوى وعن الأضرار المعنوية التي تسبب فيها بداية اختيار اسم البرنامج وما يحمله من تنمر وإساءة إلى المرضى النفسيين ووصمهم بالعار والسخرية من مرضهم انتقالا إلى التحريض على العنف داخل المجتمع ونشر الجريمة بين قطاع عريض من المجتمع المصري خاصة الأطفال والشباب.

وناشد عبد السلام نقابة المهن التمثيلية والفنانين، بضرورة إنهاء هذه المهزلة في حق القوة الناعمة لمصر، وأن يرفضوا الظهور بهذا الشكل المهين مقابل الأموال، لأنه يقلل من قيمتهم أمام الجمهورلأن الفنان له قيمته واحترامه وليس ملك لنفسه فقط بل ملك لجمهوره.