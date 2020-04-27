رؤساء الساحل الإفريقى الخمس يؤكدون تضامنهم ضد الإرهاب

أكد رؤساء موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو تضامنهم ضد الإرهاب، والمضي قدما في الدفع بعجلة التنسيق المشترك إلى الأمام في إطار المعركة الكبرى التي تخوضها دول المجموعة ضد التطرف العنيف، والتهديدات الإرهابية التي تواجهها.

جاء ذلك في ختام قمة طارئة عقدت عن بعد، ترأسها من القصر الرئاسي في نواكشوط الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وفقا لما ذكرته الإذاعة الموريتانية.

وأضافت الإذاعة أن القمة الطارئة جاءت للتحضير لقمة متعددة الأطراف من المقرر أن تعقد غدا عن بعد في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الخمس في الساحل، من أجل تعزيز التنسيق والتشاور وحشد الدعم للبرنامج الأولى للمجموعة الذي يؤكد على تلازم الأمن والتنمية.

وهيمن على الاجتماع الملف الأمني والملف الاقتصادي، كما تم خلال الاجتماع بحث الانعكاسات السلبية الخطيرة لتفشي فيروس كورونا على الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والعالم، وضرورة تكثيف الجهود لمواجهة هذا الوباء الفتاك.