وزير الطاقة اللبناني: نتائج الحفر في البلوك رقم 4 أثبتت وجود الغاز

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الاثنين أن النتائج الأولية للحفر في البئر النفطية في البلوك رقم 4 شمال بيروت أثبتت وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية.

وقال الوزير غجر إن "النتائج الأولية للحفر في البلوك رقم 4 أثبتت وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية التي اخترقتها البئر في البلوك رقم 4".

وأضاف الوزير غجر أنه " لم يتم التحقق من وجود مكمن غازي".

وتابع الوزير غجر قائلا: "تمت أعمال الحفر بعمق 1500 متر في المياه وتم اختراق الصخور بسماكة معينة، ووجود الطبقة من الملح يعقد التحاليل، وتشكل المعلومات قيمة عالية للاستمرار بالاستكشاف".

وأوضح الوزير غجر أن "البئر الاستكشافية الأولى حققت أحد الأهداف الأساسية المرسوم لها وهو التأكد من طبيعة الطبقات الجيولوجية وأوجه التشابه والاختلاف بينها وبين ما هو موجود في الحوض المشرقي مما يعزز فهمنا للواقع الجيولوجي لجزء من البحر اللبناني".

وأشار إلى أن "الرخصة البترولية الحصرية التي منحت بموجب اتفاقية استكشاف وانتاج تتيح لائتلاف الشركات خيار مواصلة أنشطة الاستكشاف في الرقعة رقم 4".

ومضى الوزير غجر قائلا إن " البيانات التي تم جمعها من البئر الأولى في الرقعة رقم 4 ستساهم في تحسين عمليات التحليل المرافقة لأعمال الاستكشاف في الرقعة رقم 9، وهي ثروة من المعلومات التي ستساهم في تعزيز فرص حصول اكتشاف تجاري في المواقع المتعددة المحددة في الرقعة 4 من وزارة الطاقة والمياه والهيئة وأكثر من 60 موقعاً محددا على امتداد البحر اللبناني"في إشارة إلى المياه الإقليمية اللبنانية.

يذكر أن رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون كان قد أطلق في 27 شباط/فبراير الماضي عمل الباخرة تانجستر اكسبلورر التابعة لشركة "توتال"، والتي تتولى حفر البئر النفطية في البلوك رقم 4 شمال بيروت، قبالة شاطىء (كسروان- جبيل).

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق على منح تراخيص لاستكشاف النفط والغاز لثلاث شركات هي "نوفاتيك" الروسية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية، في كانون أول/ديسمبر من العام 2017.

ووقع الإئتلاف العالمي المؤلف من "توتال" بصفتها المشغل (40بالمئة) وشركة إيني" (40بالمئة) وشركة "نوفاتيك" (20بالمئة) في شباط/فبراير 2018 ، مع الدولة اللبنانية اتفاقا للتنقيب والإنتاج في البلوك رقم 4 في المياه الإقليمية اللبنانية.

وتم توقيع عقد في العام الماضي 2019 مع شركة "روسنفت" الروسية يمتد 20 عامًا، لتطوير منشآت تخزين النفط في ميناء طرابلس شمالي لبنان.