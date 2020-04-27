ماركا: ريال مدريد يستعد لصيف حافل بالإعارات

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لإعارة عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أفادت صحيفة "ماركا "الإسبانية.

وذكرت "ماركا" أنه رغم الأوضاع الغريبة حاليا مع تفشي أزمة فيروس كورونا، فإن إدارة النادي الملكي تتوقع صيفا حافلا بالصفقات بالنسبة للاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة مع الفريق الأول، ويحتاجون لفرصة المشاركة بالمباريات في أندية أخرى.

وأضافت أن القائمة تتضمن عددا من اللاعبين مثل الياباني تاكيفوسو كوبو، وأخرين يتطلعون لتجربتهم الأولى في الملاعب الأوروبية، مثل البرازيلي رينير جيسوس المرجح انضمامه إلى ريال سوسيداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموسم الحالي 2019 / 2020 شهد تجارب متباينة للاعبي الريال المعارين ، حيث حالف النجاح الكبير كلا من المغربي أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند الألماني وسيرخيو ريجليون في أشبيلية الإسباني والنرويجي مارتن أوديجارد في ريال سوسيداد الإسباني فيما فشل الأوكراني أندري لونين مع ليجانيس ثم بلد الوليد، والأمر ذاته مع كل من خورخي دي فروتوس وخافي سانشيز مع بلد الوليد أيضا.

وكشفت "ماركا" عن قرار من جانب إدارة النادي بإعادة التفكير في طريقة إدارة صفقات إعارة اللاعبين، وإنشاء قسم خاص بهم داخل الإدارة الرياضية يحلل تفاصيل كل اتفاق خاص بتلك الصفقات.

وأضافت أن سوق الانتقالات الصيفية المرتقبة ربما يشهد إعارة نحو عشرة لاعبين من قائمة الفريق الأول فقط.