رئيس وزراء السودان: الزراعة المخرج الحقيقي من الأزمات الاقتصادية

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن التنمية الحقيقية تقوم على القطاع الزراعي الذي يعتبر المخرج الحقيقي للسودان من الأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أن الموارد والإمكانيات الزراعية التي يزخر بها السودان تجعله صمام أمان الأمن الغذائي بأفريقيا والعالم العربي.

ونوه حمدوك، خلال ترؤسه اليوم بمجلس الوزراء السوداني الاجتماع الأول للجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي، بالامكانيات الكبيرة في مجال التصنيع الزراعي خاصة مدخلات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والمعدات.

وأشاد بنجاح الموسم الزراعي المنصرم الذي حقق إنتاجية عالية في محصول القمح، مضيفا أن القطاع الزراعي بالسودان يمتلك فرصاً حقيقية للاستثمارات الخارجية.

من جانبه، قال المهندس عيسي عثمان شريف وزير الزراعة والموارد الطبيعية بالسودان إن الاجتماع أكد اهمية إعادة ترتيب الزراعة بالاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لدول الجوار والعالم العربي.