 حاكم نيويورك يعلن إمكانية استئناف بعض الأنشطة التجارية منتصف مايو المقبل - بوابة الشروق
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حاكم نيويورك يعلن إمكانية استئناف بعض الأنشطة التجارية منتصف مايو المقبل

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 3:51 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 3:51 م

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، آندرو كومو، إمكانية استئناف بعض الأنشطة التجارية بعد انتهاء فترة البقاء في المنازل يوم 15 مايو المقبل.

وأوضح كومو، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تبدأ هذه العملية في المناطق التي شهدت إصابات أقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولاية، مشيراً إلى أن ذلك سيعتمد على سجلات المناطق خلال الأسبوعين الماضيين، وسيتم النظر في الوقت نفسه في الأعمال ذات المخاطر الأقل لاستئنافها.

يُذكر أن نيويورك سجلت نحو 17 ألف حالة وفاة جرّاء الفيروس.

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