وزير الصحة السعودي:رفع التجول جزئيا لا يعني زوال خطر من كورونا

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، أن رفع منع التجول جزئياً في المملكة- الذي سيبدأ الأربعاء- تم بناء على ما رفعته الجهات المختصة من مؤشرات أوضحت التزام المواطنين والمقيمين بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات الصحية.

وقال الربيعة في تصريحات له مساء اليوم نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إن رفع منع التجول جزئيا في السعودية لا يعني زوال الخطر بل أؤكد أن الخطر لا يزال قائماً " مشيرا إلى أن فيروس "كورونا" ينتشر في مختلف دول العالم ولا يزال متواجداً لدينا وفي جميع مناطق المملكة".

وأضاف الربيعة أن"المسح النشط في عدد من الأحياء التي سجلت معدلات إصابة أكبر ساهم في معرفة دوائر الانتشار وأماكن الكثير من الحالات ومعالجتها وضمان عدم انتشارها بشكل كبير في المناطق المختلفة، حيث تم حتى الآن أكثر من 2000 جولة في الأحياء المستهدفة".

وشدد الربيعة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وقال "أذكر أننا كلنا مسؤول فيجب على كل شخص يخرج من منزله أن يلبس الكمامة للحفاظ على عدم انتشار العدوى بين الناس، لذا أرجو من الجميع الالتزام بذلك".

وأكد الربيعة أن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات كورونا تتابع عن كثب كل المؤشرات المتعلقة بانتشار الوباء وبناءً عليه ترفع بالتوصيات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق اليوم، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18811.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي حول تطورات كورونا، إن هناك 174 حالة تماثلت للشفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 2531.

كما أوضح المتحدث باسم الصحة السعودية، أن هناك 16136إصابة نشطة بينها 117 حالة حرجة، مشيرا إلى أن حالات الوفاة ارتفعت إلى 144.

وحددت إمارة منطقة الرياض 18 شرطًا عامًا إلزاميًا لجميع المنشآت المشمولة بقرار السماح بمزاولة العمل ابتداءً من الأربعاء ، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للسكّان وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازيّة؛ المطبقة بشأن فيروس كورونا المستجد.