الجزائر تسجل 7 وفيات و135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في الجزائر بتسع حالات عن اليوم الماضي، بعدما تم الإعلان اليوم الاثنين عن تسجيل 135 حالة إصابة جديدة و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات إلى 432 حالة، فيما وصل مجموع الإصابات إلى 3515 منتشرة عبر 47 ولاية، بحسب ما ذكره جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي.

وأشار فورار، إلى تعافي 50 حالة جديدة، مما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 1558.

كما نوه فورار إلى أن 6174 حالة تخضع للعلاج، منها 2410 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري "بي سي آر"، و3764 حالة محتملة حسب تحاليل الأشعة وسكانر، فيما يرقد 31 مريضا في العناية المركزة.