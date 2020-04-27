رابطة المحترفين الإماراتية تدرس عودة الدوري «بعد العيد»

تدرس رابطة المحترفين الإماراتية، عودة منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعد إجازة عيد الفطر المقبل، وذلك بعد توقف المسابقة في مارس الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الرابطة تسعى لحسم مصير المسابقة قبل نهاية الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يصدر القرار باستئناف النشاط الكروي بعد التشاور مع الجهات المختصة، وذلك لتتمكن الأندية من تجهيز اللاعبين في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المراحل السبع المتبقية من المسابقة ربما تستكمل في منتصف أغسطس وتستمر طوال شهر سبتمبر المقبلين، وذلك لحسم مصير بطل المسابقة والفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى.

وتابعت أن الرابطة تسعى كذلك لتحديد موعد الموسم المقبل من المسابقة، على أن ينطلق خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكانت بطولة الدوري الإماراتي توقفت في منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الإماراتي قرر إقامة المباريات بدون حضور جماهيري، قبل أن يقرر تأجيلها لأجل غير مسمى فيما بعد ضمن مجموعة من القرارات الاحترازية لتجنب تفشي كورونا.