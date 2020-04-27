أمريكا تدعم مشاركة تايوان على نطاق واسع بمنظمة الصحة العالمية

أعلنت وزارة الصحة والرعاية التايوانية، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة أعادت تأكيد دعمها لمشاركة تايوان على نطاق أوسع في منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين.

وتايوان دولة جزيرة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي وتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين ، التي تدعي أنها مقاطعة تابعة لها.

ولأن الصين لا تعترف باستقلال تايوان ، فقد منعت ممثلي الدولة الجزيرة من المشاركة في المنتديات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية.

وتم انتقاد هذا الموقف وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، حيث أشار بعض خبراء الصحة إلى أن العالم يمكن أن يكتسب رؤى من تايوان، التي حققت نجاحًا نسبيًا في منع انتشار الفيروس المميت.

وقالت الوزارة إن أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي ووزير الصحة والرعاية التايواني تشن شيه تشونج عقدا اجتماعا افتراضيا لمدة نصف ساعة.

وإلى جانب مناقشة استراتيجيات مكافحة جائحة كورونا، تبادل تشين وعازار وجهات النظر حول الأمن الصحي العالمي والحاجة إلى ضم تايوان إلى منظمة الصحة العالمية.

وأعرب تشن عن تقديره للتعاون بين الولايات المتحدة وتايوان في الجهود المبذولة لمكافحة كوفيد 19 ودعم واشنطن القوي لمشاركة تايوان في منظمة الصحة العالمية.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التبادل الثنائي وتوسيع التعاون الصحي ، لا سيما في مجال البحث والتطوير في اللقاحات والأدوية الخاصة بكوفيد -19 ، وكذلك الإمدادات والمعدات الطبية.

وساهمت تايوان بتقديم أكثر من مليوني قناع وجه (كمامة) للعاملين في الخطوط الأمامية في مجال الصحة في الولايات المتحدة ، بينما خفضت عدد الإصابات بها إلى 429 حالة، مع 6 حالات وفاة وتعافي 290 مريضا.