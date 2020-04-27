إيطاليا: تسجيل 260 حالة وفاة بكورونا لتشكل أقل حصيلة منذ 14 مارس الماضي

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 260 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، وهي أقل حصيلة يومية منذ 14 مارس الماضي.



وذكرت صحيفة (ايطاليا ميا) الإيطالية - في نسختها الإنحليزية - أن البلاد سجلت أقل عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس منذ 20 أبريل الجارى، وهو 2324 حالة، انخفاضا من 2357 حالة يوم أمس /السبت/.



وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا "إن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس يوم 21 فبراير الماضي بلغ حتى الآن 26 ألفا و644 وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.. فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 197 ألفا و675 حالة، وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا".



وأوضحت أن هناك اليوم 2009 أشخاص يخضعون للعلاج داخل العناية المركزة مقابل 2102 ليوم أمس /السبت/.. فيما بلغ إجمالي المتعافين اليوم 64 ألفا و928 حالة مقابل 63 ألفا و120 حالة أمس.