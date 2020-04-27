وزارة الصحة السورية: شفاء 5 مصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين شفاء خمس حالات جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن"عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 43 إصابة، شفيت منها 19 إصابة، وتوفيت ثلاث حالات".

وكشف الحكومة السورية أمس الأحد عن أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في مراكز الحجر الصحي منذ تاريخ الخامس من فبراير الماضي، ولغاية 26 أبريل، بلغ 2388 شخصًا، تم تخريج 1925 منهم مع بقاء 463 قيد المتابعة في المراكز.

وأكدت وزارة الصحة السورية أن" 104 فرق رصد تضم 841 عاملاً صحياً تتابع عملها في جميع المحافظات للتقصي عن أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا مع متابعة حالات الدخول غير الشرعي إلى سورية ووضعها ضمن مراكز الحجر الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية والمواطنين".