قال الفنان هشام سليم، إنه تقابل مع ضباط بالمخابرات وبالأمن الوطني ليتمكن من تقديم شخصية ضابط المخابرات التي يجسدها في مسلسل «هجمة مرتدة»، فضلًا عن معرفته لضباط شرطة عن طريق والده.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أنه اقتنع بفكرة أن ضابط المخابرات صارم داخل العمل لكنه طبيعي في حياته الخاصة، لافتًا إلى مناقشة المسلسل لفكرة جديدة تختلف عن تقديم العدو كما كان سابقًا.

وأوضح أن العدو تغير عن ذي قبل، حيث أصبح الآن يعيش داخل المجتمع ومن الممكن ألا يكون معروفًا، مضيفًا أن جميع من شاركوا في مسلسل «هجمة مرتدة» شاركوا بدافع الحس الوطني لديهم.

وأعرب عن فخره بجهاز المخابرات المصري الذي يعتبر من أفضل الأجهزة على مستوى العالم، ذاكرًا أن المسلسل يستعرض بعض النقاط التي من الممكن أن تكون غير مفهومة لدى البعض.

ولفت إلى دور المخرج في ضبط الشخصيات وإخراجها بأفضل صورة، مشيرًا إلى مدح الكثيرين من المقربين منه في المسلسل وفي دوره.

وذكر أن أكثر ما يهمه نجاح العمل ككل، لأن الأعمال الدرامية والسينمائية عمل جماعي، مشيدًا باجتهاد والتزام الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري.

وأشار إلى أهمية حرص فناني الجيل الجديد على الالتزام بالمواعيد، متطرقًا إلى التزام الفنانة فاتن حمامة بموعيدها وحضورها إلى موقع تصوير فيلم «إمبراطورية ميم» قبل ساعتين من بدأ العمل، وهو كان يرافقها خلال ذهابها.

