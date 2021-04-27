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روسيا تعتزم طرح 57 مليون جرعة من لقاحات كورونا للتداول قبل نهاية مايو المقبل

موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 2:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 2:19 م
أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الطبية تخطط لطرح 57 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" للتداول قبل حلول نهاية مايو المقبل.

وذكرت الوزارة -في تقرير حول نتائج عملها في عام 2020 ومهامها لعام 2021، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "حتى الوقت الراهن، تم طرح 11.6 مليون جرعة من اللقاحات إلى مختلف الكيانات المكونة لروسيا. نخطط قبل حلول نهاية مايو 2021 لطرح 57 مليون جرعة من هذه اللقاحات في التداول المدني للوقاية من الإصابة بفيروس (كوفيد-19)".

وأشارت إلى أنه في إطار حملة التطعيم تم تنظيم وفتح 4.9 ألف مركز للتطعيم في المؤسسات الطبية، وأكثر من 1.3 ألف مركز تطعيم متنقل في مختلف المناطق.

وكانت الحكومة الروسية قد خصصت للوزارة في العام الماضي 260.4 مليار روبل لمكافحة الوباء.

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