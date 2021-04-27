 سويسرا: إعطاء 2.28 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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سويسرا: إعطاء 2.28 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

زيورخ - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 1:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 1:50 م

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 2.28 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

 

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 651 ألفا و822 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و583 حالة.

 

ومضى قرابة عام وتسعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

 

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 


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