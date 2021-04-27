ريهام عبدالغفور تتوعد غادة عادل بعد اكتشاف مقلب «خمس نجوم»

حلت الفنانة ريهام عبدالغفور، مساء اليوم الاثنين، ضيفة على الحلقة الـ14 لبرنامج «خمس نجوم»، والذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة «mbc مصر»، مساء الاثنين.

وبعد تخطي جميع مراحل البرنامج، واكتشاف المقلب، غضبت الضيفة، لتقول للفنانة غادة عادل: «أنت بتستعبطي»، ليفاجأها العامل الذي حاول الهجوم عليها، وتمنعه غادة عادل، معقبة: «خدي أضربيه».

وأضافت الضيفة: «أنا هضربك أنت، واختفيتي وسيبتيني، مش عارفة أتنفس»، لتحتضن الفنانة غادة عادل، قائلة: «مسمحاكي بس مش طيقاكي».