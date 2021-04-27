عضو صحة النواب: لم يتم تحديد موعد لإلقاء وزيرة الصحة بيانها أمام المجلس

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قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ميرفت عبد العظيم، إنه لم يتم تحديد موعد حضور وزيرة الصحة هالة زايد إلى مجلس النواب، لإلقاء بيان أمام المجلس بشأن أزمة فيروس كورونا ومستجداتها.

وأضافت ميرفت لـ"الشروق"، أن النواب سيوجهون كل التساؤلات التى تدور فى أذهانهم بشأن مستجدات فيروس كورونا، والوضع الحالي فى مصر الآن، ومسألة توفر لقاحات الفيروس.

وأوضحت أنه سيتم سؤال الوزيرة بشأن انتشار فيروس كورونا فى محافظة سوهاج بشكل كبير مؤخرا، مشيرة إلى أن تزايد أعداد المصابين المفاجئة يرجح حدوث أزمة سوهاج فى أماكن أخري.

وأكدت ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية والتنبيه على ضرورة الإلتزام بها، وتطبيق القانون وفرض الرقابة على ارتداء الكمامات وتطبيق الغرامات، بالإضافة للرقابة على المطاعم لكي تلتزم بالعدد المحدد للحضور داخلها.

وأشارت إلى أن أعداد المصابين بكورونا تزايد بشكل كبير بسبب إهمال المواطنين وعدم الوعي والإلتزام بالإجراءات الإحترازية، مطالبة المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح فى أسرع وقت.